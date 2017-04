(VIDEO) Sukses Datangkan Ricky Harun, Chandra Superstore Akan Hadirkan Laudya Cynthia Bella

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore sukses menggelar Program Mandom Fest pada 1-9 April 2017.

Puncaknya pada Minggu (9/4/2017), Program Mandom Fest ditutup dengan Meet and Greet aktor Ricky Harun, di Lantai 3 Chandra Superstore Tanjungkarang.

Staf Promosi Chandra, Afrida menjelaskan, syarat untuk mengikuti Meet and Greet tersebut, pelanggan cukup melakukan pembelanjaan produk Gatsby senilai Rp 80 ribu, atau produk Pixy senilai Rp 100 ribu.

Selain itu, dalam program Mandom Fest tersebut, pembelanjaan Miratone bisa langsung cat rambut gratis.

"Dalam rangkaian Mandom Fest juga diadakan handsome class, beauty class, lucky draw, free potong rambut, serta diskon up to 25 persen. Saat ini, masih ada program Beauty Care & Personal Care. Salah satu rangkaiannya adalah kedatangan Laudya Cynthia Bella di Chandra Tanjungkarang tanggal 16 April 2017 mendatang," jelasnya.

Dalam Program Beauty Care & Personal Care, konsumen yang melakukan pembelian Citra Facial Foam 100 gr all variant + Citra Face Moisturizer 40 gr all variant + Citra Body Wash all variant, berkesempatan untuk mendapat tanda tangan dan foto bersama Laudya Cynthia Bella.