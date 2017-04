Personel Polres Way Kanan Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh dan stamina tetap terjaga personel kepolisian resor Way Kanan lampung dan jajarannya melaksanakan tes kesamaptaan jasmani di lapangan Polres setempat, Senin (10/4).

Menurut Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto melalui Kabag Sumda Kompol Andri Yulianto, seluruh peserta diwajibkan mengikuti tahapan tes kesamaptaan jasmani meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run.

Kegiatan tes dimulai pukul 08.00 wib, diawali dengan lari 12 menit hingga terkahir lari membentuk angka delapan atau Shuttle run. Sedangkan bagi anggota yang sudah berumur 50 tahun ke atas, hanya melaksanakan jalan kaki (treadmill) mengelilingi lapangan selama 12 menit.

Polres Way Kanan Tes Kesamaaptaan (Tribunlampung/Anung)

Hasil tes kesamaptaan jasmani berkala semester I 2017 personel polres way kanan akan dinilai oleh tim panitia terdiri dengan kategori “ C “ (cukup) sebesar 80,30 % atau kategori B (baik) sebesar 17,70 % dari rata-rata kegiatan kesamaptaan.

Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani, merupakan kegiatan rutin, yang diadakan dua kali dalam setahun sesuai jadwal yang ditetapkan telah dilaksanakan menjadi empat gelombang dalam waktu empat hari berturut-turut, yakni dari hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

“Manfaat dari tes tersebut adalah untuk kesehatan bagi personel sendiri yang dilaksanakan secara berkala yang bertujuan juga mengukur kemampuan fisik para Personel dalam upaya peningkatan kinerja anggota memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (ang)