Bahu NasDem Desak Kapolri Tangkap Pelaku Penyiram Novel Baswedan

ist Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diteror usai salat subuh berjemaah di masjid di sekitar rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wajah penyidik senior KPK tersebut disiram air keras oleh seseorang yang tidak dikenal.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Advokasi hukum (Bahu) DPW Partai NasDem Lampung mengutuk keras teror penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

"Kami Dpw Bahu nasdem Lampung sangat mengutuk keras tindakan banci dan biadap melakukan penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel bawesdan," kata Ketua Bahu NasDem Wahrul Fauzi Silalahi, Selasa (11/4/2017).

Menurut Mantan direktur LBH Bandar Lampung ini, kapolri harus bisa menangkap pelaku hari ini juga. "Kita yakin pelaku yang melakukan itu order tidak jauh-jauh dari pihak yang tak mau negeri ini sembuh dari korupsi, khusus dalam penyidikan soal ektp.. kapolri tito dalam wakti 24 jam ini harus bisa tangkap itu pelaku penyiraman air keras terhadap Novel baswedan," tegasnya.

Bahu Nasdem juga memberikan dukungan moral kepada KPK. "Selanjutnya kita sangat suport dan selalu doakan KPK khusus novel baswedan dan keluarga untuk selalu kuat dan bertahan dalam melawan pihak penjahat melakukan penghancuran terhadap orang-orang yang berintegritas seperti novel bawasdan yang selalu kuat menghadapi badai-badai ujian keselamat dirinya. Dan semoga keluarga novel baswedan selalu kuat dan tabah mengahadapi perang jihad melawan koruptor ini," pungkasnya. (Ben)