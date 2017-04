IHSG Selasa Pagi Menguat 6,83 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada pagi ini, Selasa (11/4/2017).

Penguatan indeks seiring dengan menghijaunya sebagian besar bursa di kawasan Asia Pasifik pada pagi ini. Salah satunya didorong oleh menguatnya harga minyak.

Pukul 09.10 IHSG bergerak menguat sebesar 6,83 poin atau 0,12 persen di posisi 5.651,13. Sebanyak114 saham diperdagangkan menguat, 65 saham melemah dan 81 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks di awal perdagangan hari ini meliputi MYRX, LINK, KBLI, RIMO, IIKP, dan DOID. Sementara itu salah satu saham yang membebani IHSG di antaranya LPKR.

Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.286 per dollar AS.