Bayi-bayi di Denmark Lebih Jarang Menangis, Ternyata Ini Penyebabnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bayi, terutama yang baru lahir pada umumnya akan sering menangis dan rewel. Namun, berbeda dengan kondisi kebanyakan bayi asal Denmark. Bayi di Denmark terlahir dengan kondisi yang jarang menangis jika dibandingkan dengan bayi-bayi di negara lainnya.

Sebuah kajian baru-baru ini yang diterbitkan di Journal of Pediatrics menunjukkan bahwa bayi-bayi Denmark, Jerman dan Jepang lebih jarang menangis dibanding bayi-bayi di negara lain mana pun. Sebaliknya, bayi-bayi Inggris, Kanada dan Italia paling sering menangis.

Denmark kerap diakui sebagai negara terbaik di dunia untuk ditinggali kaum perempuan, menempati urutan kedua daftar rakyat yang paling bahagia di dunia dan salah satu sistem terbaik jaminan kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta ini, tidak mengherankan jika bayi-bayi di sana paling bahagia menuru kajian yang sama. Karena mereka mendapatkan segalanya.

Jessica Joelle Alexander, seorang pakar pengasuhan anak dan salah satu penulis The Danish Way of Parenting, menekankan manfaat yang dinikmati para orang tua Denmark ketika membesarkan anak-anak mereka. “Tahun pertama kehidupan seorang anak dianggap begitu penting di Denmark. Para orang tua Denmark sangat jauh dari stres karena mereka mendapatkan cuti.

Cuti yang dijalani orang tua memungkinkan mereka lebih banyak waktu untuk mengurus dan merawat bayi, membangun hubungan yang mendalam, kontak fisik, serta mengurangi stres bagi orang tua.

Iben Dissing Sandahl, yang sama-sama menulis bersama Jessica, menambahkan, “Kami dikelilingi dukungan sosial dan jadi tidak mudah marah, sedih atau frustrasi ketika bayi-bayi kami menangis… malah kami berusaha membangun hubungan dengan bayi ketika mereka menangis."

Jadi mungin rahasia untuk bayi-bayi yang lebih bahagia dan mungkin lebih tenang bukan berusaha memaksa mereka untuk diam ketika mereka menangis. Namun, rahasia sesungguhnya adalah karena orang tua tidak stres. Ini bisa terjadi ketika mereka diizinkan bersama anak-anak mereka, menikmati cuti tanpa takut kehilangan pendapatan, di sebuah negara yang menghargai hubungan orang tua-anak.