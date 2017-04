Gracia Indri Rela Lakukan Ini Demi Dapat Momongan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gracia Indri dan David Noah belakangan sudah sering tampil bersama lagi di depan publik.

Setelah rumah tangganya sempat bermasalah, Gracia dan David kini terlihat semakin harmonis.

Dan tak terasa usia pernikahan mereka sudah berjalan hampir tiga tahun.

Namun hingga sekarang Gracia Indri dan David Noah belum juga dikaruniai momongan.

Saat ditanya tentang rencana untuk program hamil, Gracia Indri menanggapinya santai.

"Doain aja, mudah-mudahan kalau udah kurus kali ya he he he," ungkap Gracia Indri ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).

Presenter berusia 27 tahun itu pun mulai mengurangi aktivitasnya dengan tak lagi bermain sinetron.

Hal ini dilakukan Gracia Indri agar selalu bisa punya waktu lebih banyak bersama David Noah.

"Saya kan juga udah tidak lagi di sinetron sekarang ini. Walaupun nanti bisa balik lagi. Kan sudah pembicaraan kami berdua bagaimana kami bisa bertemu kalau dia keluar kota, saya main sinetron," ujar Gracia Indri

Pasalnya sekarang ini David tengah sibuk mengerjakan album terbaru bandnya, Noah.

Keyboardist Noah itu terpaksa lebih banyak menghabiskan waktunya di studio.