(VIDEO) New Astra Daihatsu Ayla Resmi Mengaspal di Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Astra International Daihatsu Ahmad Yani secara resmi meluncurkan New Astra Daihatsu Ayla dalam press conference di Kafe NUDI, Rabu (12/4) siang. Dalam peluncuran tersebut, juga hadir perwakilan dari perusahaan pembiayaan yang ada di Provinsi Lampung.

Kepala Cabang Astra International Daihatsu Ahmad Yani Kamil Hasan menjelaskan, press conference ini menyusul New Astra Daihatsu Ayla yang dilaunching terlebih dahulu tanggal 7 April 2017 lalu oleh Astra Daihatsu Motor secara nasional.

"Saat ini konsumen membutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar, harga terjangkau, dengan desain yang stylish dan modern. Maka dari itu Astra Daihatsu Motor menghadirkan New Astra Daihatsu Ayla dengan dua pilihan mesin yaitu 1000cc (facelift) dan 1200cc. Kehadiran New Ayla yang powerful, stylish dan kokoh dari generasi sebelumnya ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan konsumen atas city car yang terjangkau," jelasnya saat press conference.

Lebih lanjut Kamil menjelaskan, New Astra Daihatsu Ayla sudah ready sehingga konsumen tidak perlu indent. New Astra Daihatsu Ayla terbaru dengan mesin 1200cc ada mulai dari tipe X, R dan R Deluxe. Masing-masing sudah ada Automatic Transmision (AT), semua sudah airbag. Adapun warnanya adalah Orange, Red Solid, Dark Grey Metallic, Classic Silver Metallic, Ultra Black Solid dan Icy White Solid.

New Astra Daihatsu Ayla juga masih hadir dengan mesin 1000cc dengan optional airbag (bisa dengan airbag bisa tidak). Selain memiliki tampilan yang stylish, New Astra Daihatsu Ayla juga didesain dengan gaya yang lebih sporty. Bagian depan dilengkapi dengan Daytime Running Light dan Projector Head Lamp LED Clearance Lamp. Lengkap pula dengan LED Rear Combination Lamp with Rear Garnish.

Mesin terbaru 1200cc dengan teknologi dual VVT-i membuatnya semakin bertenaga, immobilizer & alarm integrated key serta Dual SRS Airbag untuk menjamin keamanan yang lebih, serta Audio Steering Switch yang lebih nyaman. Berkendara menggunakan New Astra Daihatsu Ayla juga akan semakin menyenangkan dengan kabin luas serta 2 Din Touchscreen Audio.

"Untuk Harga OTR di Lampung adalah Rp 96 - 150 jutaan. Konsumen yang ingin mendapatkan New Astra Daihatsu Ayla terbaru ini cukup dengan membayar DP 10% saja. Kami juga berikan Free jasa service 50.000 km atau 30 bulan. Untuk New Astra Daihatsu Ayla, ditargetkan sebanyak 120 - 150 unit terjual di Lampung," imbuh Kamil.