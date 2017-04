Beli 2 Rp 79 ribu Sandal Wanita Yongki Komaladi di Center Point Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Center Point Lampung tidak pernah berhenti memanjakan konsumen setianya. Seperti saat ini, Center Point menghadirkan program Shoes Big Sale dan All About Ladies untuk wanita. Dalam program ini, salah satu promonya adalah sepatu dan sandal wanita Yongki Komaladi Beli 2 Rp 79 ribu, special price Rp 79 ribu. Fladeo best buy Rp Rp 129 ribu, special price Rp 79 ribu.

Assistant Store Manager Center Point Lampung Dominikus Oos Edwi menjelaskan, promo lainnya adalah dompet wanita mulai dari Rp 10.800, diskon 50% sandal wanita Madeli, Evora, Cute. Sepatu wanita Nashita special price mulai dari Rp 65 ribu, Vote mulai dari Rp 79.900.

"Ada juga blouse wanita batik 3/4 mulai Rp 76.500, diskon 50% gamis dan atasan wanita, mukena dewasa mulai Rp 36.800 dan mukena anak - anak mulai Rp 69.900. Lalu, sarung lengan mulai Rp 6.500, inner jilbab mulai dari Rp 10 ribu, tasbih mulai dari Rp 3 ribu," jelasnya kepada Tribun, Kamis (13/4).

Masih untuk wanita, ada promo produk Evora dari tanggal 5 April - selama persediaan masih ada. Promonya Buy 2 pieces or more diskon 50% all item (belt khusus yang karet), Buy 1 diskon 50%, buy 2 or more diskon 70% (baju all item), Buy 1 diskon 50%, buy 2 or more diskon 70% (tas dan dompet) dan Buy 1 diskon 20% buy 2 or more diskon 20%+10% (aksesoris, tas, dompet) dan promo lainnya.