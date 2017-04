Beli Produk Citra Bisa Foto Bareng Laudya Chintya Bella di Chandra

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi anda yang tengah mencari kebutuhan beauty dan personal care, sebaiknya mengunjungi Chandra Superstore Tanjungkarang. Sebab, Saat ini di Chandra masih ada program Beauty Care & Personal Care. Menariknya, salah satu rangkaiannya adalah kedatangan Laudya Chintya Bella di Chandra Tanjungkarang tanggal 16 April 2017 mendatang.

Staf Promosi Chandra Afrida menjelaskan, dalam program ini, konsumen yang melakukan pembelian Citra Facial Foam 100 gr all variant + Citra Face Moisturizer 40 gr all variant + Citra Body Wash all variant berkesempatan untuk mendapat tanda tangan dan foto bersama Laudya Chintya Bella pada pukul 10.00 tanggal 16 April 2017 di Chandra Tanjungkarang.

"Selain itu, ada promo untuk NATUR. Setiap pembelian Rp 50 ribu produk NATUR shampo all variant, kondisioner, hair tonic, hair mist, dan hair mask Gratis Hair Nutrition dan Hair Check. Pembelian Rp 100 ribu Gratis payung cantik dan pembelian Rp 150 ribu Gratis tas cantik," jelasnya kepada Tribun, Kamis (13/4).

Selanjutnya, ada promo susu ABBOTT Loyally Program periode April - September 2017. Mekanismenya, setiap pembelian produk all ABBOTT 2×850gr /4×400gr mendapatkan stamp yang bisa ditukar dengan bermacam - macam hadiah.

Hadiahnya, 2 stamp dapat Vacuum Flask, 4 stamp dapat Food Jar, 6 stamp dapat Trolley Bag, 8 stamp dapat Tenda Camping, 10 stamp dapat Box/Meal Set Lock & Lock, 12 stamp dapat Juicer atau Saucer Stamp. Kemudian, untuk pembelian 10 orang terbanyak akan mendapatkan logam mulia/emas 2 gram.

Ada juga promo untuk produk elektronik, LG mesin cuci SA 20 Rp 10.999.000 diskon 5%, LG Kulkas GC-M247 SLU Rp 16.499 000 diskon 5%, LG LED 55UH 650 Rp 17.849.000 diskon 5%, dan SHARP Kulkas 85 PB Rp 14.799.000 diskon 5%. Ada juga Sharp LED 50 LE275 Rp 9.199.000 promo jadi Rp 7.199.000, Panasonic LED 49 DX 650 Rp 13.199.000 diskon 20%, Samsung LED 48JU7500 Rp 16.999.000 diskon 40% dan Samsung kulkas Rs 554 sl Rp 14.249.000 diskon 10% sampai dengan 17 April 2017.

"Selain itu, ada juga harga promo untuk Yangini Burger sapi 300gr Rp 26.900, Villa Sosis Sapi 900gr Rp106.800, Fino sosis sapi 6" Rp 10.900, Mr.ho crab stick 450gr Rp 45.800, Mr ho chikuwa 450gr Rp 41.800. Lalu, Belfoods favorite nugget ceria 250gr Rp 19.900, Belfoods favorite Nugget, stick 250gr Rp 15.200 dan Nissin mikuya ramen jya.jya, tori kara, kari jepang 120gr Rp 7.700 sampai 19 April 2017. Promo Jusami ada Bimoli Classic Refil 3 liter Rp 27.500 jadi 23.900 Maksimal 2 pieces," imbuh Afrida. (ana)