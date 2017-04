Jelang Long Weekend IHSG Dibuka Menguat 6,74 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) bergerak menguat di awal perdagagan pagi ini, Kamis (13/4/2017).

Investor masih terus melakukan aksi beli meskipun menjelang long weekend. IHSG juga tak terlalu terpengaruh oleh pelemahan yang terjadi di bursa-bursa Asia Pasifik.

Pukul 09.12 IHSG bergerak naik sebesar 6,74 poin atau 0,11 persen di posisi 5.650,89. Sebanyak 117 saham menguat, 64 saham melemah dan 92 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang penguatan indeks pagi ini di antaranya MYRX, LINK, TLKM, IIKP, dan TARA.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot diperdagangkan di RP 13.266 per dollar AS.