25 Hotel Terbaik di Indonesia 2017, 22 di Antaranya Berlokasi di Bali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Laman perjalanan travel TripAdvisor mengumumkan Travellers' Choice Awards.

TripAdvisor memberikan penghargaan terhadap sederet hotel, maskapai, destinasi, dan pantai terbaik di dunia.

Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve yang terletak di Ubud menempati peringkat kedua, dari daftar 25 hotel terbaik di dunia.

Maskapai nasional Garuda Indonesia juga menempati peringkat ke-10, dari 25 maskapai terbaik di dunia.

Laman perjalanan tersebut juga merangkum 25 hotel terbaik di Indonesia.

Mengutip laman resmi TripAdvisor, Kamis (13/4/2017), peringkat pertama ditempati Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve yang berlokasi di Ubud.

Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve berlokasi di Jalan Kedewatan, dengan pemandangan langsung Sungai Ayung.

Mengutip laman resmi Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve, hotel ini terbagi menjadi tiga tipe kamar yani One Bedroom Villas, Two Bedroom Villas, dan Three Bedroom Villas.

Masing-masing kamar memiliki kolam renang pribadi, yang menghadap langsung pesawahan.

Peringkat kedua ditempati Komaneka at Bisma, yang masih terletak di Ubud.