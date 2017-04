Kiat Hadapi 9 Tipe Orang yang Menyebalkan Sampai Emosi ke Ubun-ubun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hidup ini memang dikelilingi berbagai jenis orang dengan tipe kepribadiannya masing-masing. Tak jarang kita juga menemui orang-orang yang sulit untuk dihadapi (difficult person).

Kita sudah berjuang untuk mengerti jalan berpikir dan perilakunya, namun tetap saja masih sulit untuk dipahami. Kadang-kadang kita lepas kendali, menghadapi mereka juga dengan emosi.

Laman 2knowmyself.com menyebutkan ada 9 tipe orang-orang menyebalkan dan menguras emosi. Yuk kita simak, jangan sampai kita menjadi salah satu orang dengan tipe tersebut.

Mr I know everything/ sok tahu akan segalanya

Ada orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, namun sebenarnya tidak berpengetahuan biasanya memang menyebalkan. Untuk menghadapi orang seperti ini biasanya harus dengan bukti konkret sehingga ia tidak dapat mengelak dari kesalahannya.

Mr i am always right/ merasa diri sendiri paling benar

Seorang pecundang biasanya memiliki sifat ini. Ia akan selalu merasa dirinya benar tanpa merasa ada yang salah dengan perilakunya ini. Untuk orang yang begini, ia perlu disadarkan bahwa dirinya sangat egois dan sombong terlebih dahulu. Baru perilaku selalu merasa benar itu bisa diperbaiki.

Mr and Mrs victim/ merasa selalu menjadi korban

Banyak orang yang berpikir bahwa dirinya adalah korban dari keadaan. Dan yang paling menyedihkan adalah orang yang selalu merasa dirinya menjadi korban sekalipun sudah diberikan solusi dan bantuan untuk keluar dari problem “korban” itu. Sudah dibantu, namun masih terus mengasihani diri sendiri.

Mr always feeling bad/ terlalu sensitif

Wajar kalau kita merasa terluka akibat perlakuan buruk orang lain, namun ada orang yang oversensitif, sehingga merasa dirinya begitu menyedihkan dan sulit untuk dihibur. Oh, orang seperti ini sungguh sulit dihadapi.

Mrs cant live without them/ kehilangan harapan hidup

Mengapa orang yang kehilangan harapan hidup kadang menguji kesabaran kita? Sebab mereka merasa hidupnya tidak ada artinya tanpa “si A”, benda A, atau situasi tertentu. Mereka percaya bahwa ia hanya bisa hidup bahagia dengan kehadiran orang/benda tertentu.

Hypocrites/ munafik

Orang munafik selalu melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang dikatakannya. Mereka memiliki standar ganda dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Problem yang harus kita hadapi untuk orang seperti ini adalah mereka sering tidak menyadari bahwa dirinya salah dengan perilakunya itu.

Drama kings and queens/ terlalu banyak drama

Tipikal orang banyak drama sulit untuk dihadapi kecuali kita bisa memahami luka emosional yang mereka miliki. Walau sulit, untuk menghadapi perilaku drama memang perlu perhatian ekstra untuk bersimpati dan berempati kepadanya.

Aggressive people/ agresif-menyelesaikan persoalan dengan kekuatan

Beberapa orang menganggap bahwa kekuatan/kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ia menganggap bahwa dirinya memiliki kuasa untuk memaksa orang lain menuruti dirinya.

Overly critical people/ kritik sana-sini

Orang yang hobi mengkritik sangat membutuhkan bantuan untuk mengubah perilakunya itu. Sebab ia tidak hanya mengkritik tajam pada orang lain, juga keras terhadap dirinya sendiri.

Satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini adalah berusaha untuk mengenali “kesulitan” perilaku itu sendiri. Sekalipun orang-orang dengan sifat dan sikap yang sulit itu menganggap tak ada yang salah dalam dirinya, cobalah untuk memberi pemahaman pada mereka mengenai perilaku yang salah itu. Karena kalau tidak ditegur dan diingatkan, mereka akan selalu merasa dirinya benar.

Namun perlu diingat, tegurlah mereka di saat mereka bisa mendengar dan memiliki pikiran yang jernih. Cobalah menghadapi mereka dengan bijaksana, jika mereka memang ingin hidup dengan sikap yang lebih baik, dia akan mengingat perkataan kita itu.