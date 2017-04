Terlihat Adem Ayem, Sabai Dieter Ungkap Unek-uneknya Menjalani Rumah Tangga dengan Ringgo

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Galuh Palupi Swastyastu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan selebritis Ringgo Agus dan Sabai Dieter memang jauh dari gosip tak sedap.

Keduanya selalu terlihat kompak dan mesra dengan gaya mereka yang khas.

Namun baru-baru ini, Sabai baru mengungkapkan unek-uneknya menjalani rumah tangga bersama Ringgo melalui akun Instagram miliknya, @sabaidieter.

Berikut adalah apa yang diungkap oleh Sabai soal rumah tangganya bersama Ringgo:

Postingan Sabai Dieter ()

kadang ada yg nanya, apa rasanya sih nikah sama ringgo?

pasti ketawa mulu ya!

hmm gini,bayangin hidup bersama org yg paling nyebelin buat kamu.

suka iseng. suka nyuekin krn sibuk main henpon.

kalo dititipin anak gak nyampe 5mnt anaknya udh sama org lain.

udh cerita pjg lebar eh gak didengerin padahal dia yg nanya.

selalu punya alesan alias pinter ngarang.

kadang becanda gak liat sikon.

suka gengsi. egois.

terus semua huruf 'z' diganti 'j'.

kalo ngobrol gak bisa berhenti.

kalo ngantuk malah makin bawel.

cerewetnya manusia ini yatuhan deh.

kita pasangan yg sama2 gak mau kalah, gak mau salah, gak mau ribet.

keliatannya bercanda mulu ini orang, tapi he's one of the smartest man i know.

sangat sangat kreatif.

dalam keadaan bercanda atau emosi gak pernah ngomong kasar.

gak ngejadiin fisik org buat becandaan (kecuali kalo emg sahabat sendiri ya, itu lain cerita).

sopan sama semua org.

sabarnya minta ampun.

nih orang ini yg bikin aku jadi lebih sabar, peka, dan peduli sama sekitar.

belajar cara utk menghadapi org dgn santai.

laaahh ngetik apa aku ini??

Postingan Sabai itu rupanya langsung direspon oleh Ringgo yang menuliskan komentar di kolom komentar.

"WWAAAAHHHHHH??!!!!!! ADA APA INI??? kmu gak ngilangin spatu aku kan?? motor aku kebaret? kmu abis belanja keluar uang banyak??? aaahhh ngomong bojo kok prasaan aku agak lain ya...baik2 aja kmu??" tulis Ringgo di kolom komentar.

Tak mau kalah, Sabai pun langsung membalasnya.

"@ringgoagus ya udah aku ngaku tadi gak sengaja nendang motor kamu ampe jatoh di sungai. terus helm2 kamu gak tau kenapa pada baret2 semua gitu. sepatu2 kamu juga pada gak tau gimana tiba2 pada raib. ajaib ya hari ini."