Diimbangi Atalanta 1-1, Jarak Roma dengan Juventus Menganga 8 Poin

Striker AS Roma, Edin Dzeko, menyundul bola dengan dibayang-bayangi pemain Atalanta saat kedua tim bertemu pada pertandingan Serie A di Stadion Olimpico, Sabtu (15/4/2017). (AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hasil minor didapatkan AS Roma saat menjamu Atalanta pada pertandingan pekan ke-32 Serie A - kasta teratas Liga Italia, Sabtu (15/4/2017). Menjamu Atalanta di Stadion Olimpico, AS Roma harus puas dengan hasil imbang 1-1.

Pada pertandingan tersebut, AS Roma selaku tuan rumah malah harus tertinggal terlebih dahulu lewat gol Jasmin Kurtic pada menit ke-22. I Lupi - julukan AS Roma - baru bisa membuat skor sama kuat 1-1 via Edin Dzeko pada menit ke-50.

Dengan hasil ini, AS Roma gagal memangkas jarak dengan Juventus yang pada saat bersamaan menang 2-0 atas Pescara berkat dua gol Gonzalo Higuain. Juventus berada di puncak klasemen dengan 80 poin dari 32 laga, unggul delapan poin atas AS Roma.

Sementara itu, Atalanta bergeming di posisi kelima dengan 60 poin. Mereka unggul dua angka atas AC Milan dan empat poin atas Inter Milan yang berada di bawahnya.

Lazio berada di peringkat keempat dengan keunggulan satu poin atas Atalanta. Rival satu kota AS Roma itu juga harus puas bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Genoa.

Berkaitan dengan Hari Paskah, seluruh pertandingan di Serie A dipertandingkan pada Sabtu ini.

Berikut adalah hasil pertandingan pekan ke-32 Serie A, Sabtu (15/4/2017):

Inter Milan 2-2 AC Milan (Antonio Candreva 36’, Mauro Icardi 44’ ; Alessio Romagnoli 83’, Cristian Zapata 90’)

Cagliari 4-0 Chievo Verona (Marco Borriello 11’, Marco Sau 15’, Joao Pedro 40’, 90’)

Fiorentina 1-2 Empoli (Christian Tello 64’ ; Omar El Kaddouri 37’, Manuel Pasqual 90’-penalti)