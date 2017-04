Jadwal Siaran Sepak Bola Akhir Pekan Ini, Ada MU Kontra Chelsea

Striker Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (kanan), merayakan gol ke gawang AS Saint-Etienne pada laga pertama babak 32 besar Liga Europa, di Stadion Old Trafford, Kamis (16/2/2017) waktu setempat.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akhir pekan ini, Premier League menyajikan duel berlabel bigmatch ketika Manchester United menjamu Chelsea di Old Trafford, Minggu (16/4/2017).

Laga ini sangat penting bagi kedua tim. Bagi Chelsea, kemenangan berarti selangkah lebih dekat menuju tangga juara musim 2016-2017. Sedangkan bagi Man United, tiga poin membuat mereka terus menjaga asa menembus zona Liga Champions.

Saat ini Chelsea di puncak klasemen dengan raihan 75 poin, unggul tujuh angka atas Tottenham Hotspur di urutan kedua. Sementara itu Man United di urutan kelima dengan raihan 57 poin, tertinggal empat dari rival sekota, Manchester City, yang menempati posisi keempat.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini:

Sabtu, 15 April 2017

Premier League

Tottenham Hotspur vs Bournemouth, BeIN Sports 1 pukul 18.30 WIB

Everton vs Burnley, BeIN Sports 1 pukul 21.00 WIB

Crystal Palace vs Leicester City, BeIN Sports 2 pukul 21.00 WIB

Sunderland vs West Ham, BeIN Sports 3 pukul 22.00 WIB

Southampton vs Manchester City, BeIN Sports 1 pukul 23.30 WIB

La Liga

Deportivo La Coruna vs Malaga, BeIn Sport 2 pukul 18.00 WIB

Sporting Gijon vs Real Madrid, BeIn Sport 2 pukul 21.15 WIB

Atletico Madrid vs Osasuna, BeIn Sport 2 pukul 23.30 WIB

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt, Fox Sports 1 pukul 20.30 WIB

Hoffenheim vs Borussia Moenchengladbach, Fox Sports 2 pukul 20.30 WIB

Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen, Fox Sports 1 pukul 23.30 WIB

Minggu, 16 April 2017

Premier League

West Brom vs Liverpool, BeIN Sports 1 pukul 19.30 WIB

Manchester United vs Chelsea, BeIN Sports 1 / RCTI pukul 22.00 WIB