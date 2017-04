Begini Cara Umi Pipik Mengenang Kepergian Uje

TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Umi Pipik Dian Irawati saat ditemui pada acara The 20th Journey of Wardah di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015). Pada kesempatan itu Umi Pipik memberikan tausiah kepada para pengunjung untuk lebih meningkatkan cinta terhadap Allah SWT. TRIBUNNEWS/JEPRIMA