Gong Yoo Dikuntit Penggemar Cewek di Bandara Soekarno-Hatta, Ini Videonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kabar kedatangan aktor asal Korea Selatan yang dikenal dalam perannya dalam serial Goblin, Gong Yoo, ke Indonesia sontak membuat heboh para penggemarnya.

Sejumlah foto dan video yang memperlihatkan pria berperawakan mirip Gong Yoo beredar di media sosial.

Sebuah akun Instagram bernama @hayarakki berhasil mengabadikan sosok diduga Gong Yoo dalam bentuk rekaman video di Terminal 3Bandara International Soekarno-Hatta, Sabtu (15/4/2017) kemarin.

"Yes yes yes. Yes, It's #GongYoo everyone!!! And I met him. Like dream came true!!!! He's so tall and handsome and all i can do is just crying infront of him!!!" tulis akun tersebut seperti yang dikutip Kompas.com, Minggu (16/4/2017).

"I met Gong Yoo today at Soekarno-Hatta Airport and I'm so happy and still crying and shaking. I don't care about his schedule but it's #Goblin Ahjussi," tulisnyanya lagi.

Akun tersebut mengunggah dua video singkat yang masing-masing berdurasi kira-kira satu menit.

Video pertama menunjukkan pria mirip Gong Yoo berjalan menuju pintu masuk Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ia diapit dua laki-laki.

Namun wajah pria diduga Gong Yoo itu ditutupi masker putih dan topi. Ia tampak mengenakan sweater biru, celana pendek, sepatu abu-abu, dan menggendong tas.

"I almost booked my flight to Hongkong last week fot #GongYoo fanmeeting but alhamdulillah ya Allah i met him in Jakarta. And It's sooo closeee. It's like miracle to see you in person ahjussi," tulis @hayarakki lagi.

Video kedua menunjukkan pria tersebut berada luar gedung Terminal 2 dan berjalan ke area penjemputan. Tiba-tiba ia berbalik ke arah kamera.

Tampak menyadari sedang dibuntuti, pria mirip Gong You itu berusaha menghalangi orang-orang yang mengambil gambarnya dengan mengangkat kedua tangannya.

Bukan hanya video, netizen tersebut juga memajang beberapa foto yang memperlihatkan wajah pria bermasker putih itu secara jelas.

"I just woke up this morning and still can't believe that I met #GongYoo. Meeting was an incredible experience. It was great to see him in person. I'll never forget it," tulisnya.