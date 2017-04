Olga Lidya Lama Melajang, Inikah Calon Suaminya?

TRIBUNLAM[PUNG.CO.ID-Setelah betah melajang, presenter dan aktris cantik Olga Lidya akhirnya mantap menikah di usia ke-40.

Sebelumnya, bukan hanya satu dua kali saja dirinya digosipkan akan menikah.

Tapi Olga selalu menjawab bahwa dirinya masih menanti kehadiran pria yang digariskan oleh takdir dari Yang Maha Kuasa.

Namun, tampaknya pria yang ia idamkan sudah hadir dalam kehidupan Olga.

Namanya adalah Raphael Aris Utama. Pria yang disapa Aris ini lah yang tampaknya berhasil menaklukan hati pemain film Ngenest itu.

Dari hasil penelusuran NOVA,id, Aris sendiri adalah seorang pria berusia 37 tahun yang lahir di Malang dan menetap di Surabaya.

Selama ini, Aris merupakan seorang pengusaha yang kini menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan produk kimia khusus kendaraan bermotor bernama Xado.

Sebelumnya, Aris juga menjadi seorang direktur di perusahaan Bumi Menara Internusa yang bergerak di bidang distribusi perikanan.

Aris merupakan seorang alumni dari Columbia University, New York dan sebelumnya meraih gelar sarjana di University of Toronto, fakultas Industrial Engineering and Systems Management.