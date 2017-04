Film “Fast and Furious” Cetak Rekor Baru di Seluruh Dunia

Puluhan mobil otonomo berjatuhan jadi salah satu pemandangan dalam film The Fate of The Furious.(carscoops.com)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Berawal dari film sederhana tentang subkultur balap jalanan di Los Angeles, saat ini “Fast and Furious” sudah meroket dan menggebrak pasar box-office, bahkan berhasil mencetak rekor baru di seluruh dunia, walaupun di negara asalnya film ini sedikit kehilangan ruh.

Mengutip Wall Street Journal, Senin (17/4/2017), di awal kemunculannya, fim yang dikenal dengan “Fate of the Furious” di Amerika Serikat dan “Fast and Furious 8” di beberapa negara lain, sudah mengumpulkan 532,5 juta dolar AS atau Rp 7,06 triliunan di seluruh dunia.

Ini adalah hasil terbesar dari peluncuran global.

Angka tertinggi sebelumnya dicapai oleh " Star Wars: Force Awakens", di mana pada pembukannya sampai menyentuh angka 529 juta dolar AS atau Rp 7,01 triliunan, atau ada sedikit di bawah seri kedelapan dari Fast and Furious ini.

Peluncuran perdana yang massive ini, utamanya didorong oleh penonton di luar AS, dengan menumbang 432,3 juta dilar AS atau Rp 5,7 triliun, sementara sisanya dari peluncuran di AS.

Angka ini juga menghancurkan rekor yang sebelumnya dipegang “Jurassic World”, yang hadir di 2015, di mana pada peluncuran internasionalnya mendapatkan 316,7 juta dolar AS atau Rp 4 triliunan.

"Setiap budaya, setiap bangsa, menerima film ini. Tidak ada satu tempat di mana mereka tidak menyukainya,” ujar Duncan Clark, Presiden Distribusi Internasional untuk Universal.

Universal sudah mengembangkan film kesembilan dan ke-10 atau kelanjutan dari seri ini, yang dijadwalkan akan diputar pada 2019 dan 2021.