IHSG Bergerak Stagnan Pada Awal Pekan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan bergerak relatif stagnan pada awal pekan ini, Senin (17/4/2017). Investor asing mencatatkan net sell di lantai bursa pada pagi ini.

Setelah long weekend, lantai bursa belum begitu bergairah. Apalagi pada Rabu pekan ini Pilkada DKI digelar yang membuat investor wait and see.

Pukul 09.10 IHSG bergerak stagnan di level 5.616. Sebanyak 104 saham diperdagangkan menguat, 70 saham melemah dan 93 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang penguatan indeks di antaranya BUMI, NIKL, TARA dan BJBR. Sementara itu saham-saham yang membebani IHSG meliputi MYRX, IIKP, dan LPKR.

Adapun nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.263 per dollar AS.