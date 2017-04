Jaring Bibit Baru, Perbasi Adakan Three X Three di Lampung Walk

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Persatuan Basket Indonesia (Perbasi) Kota Bandar Lampung adakan kompetisi basket Three X Three di Lampung Walk. Kompetisi ini bertujuan untuk menjaring bibit baru dalam olahraga basket khususnya Three x Three.

Menurut ketua Perbasi Kota Bandar Lampung, Rezki Wirmandi, Three X Three merupakan permainan basket yang terdiri dari dua team dalam satu ring. "Permainan ini dulu dikenal dengan istilah three on three, yang mana setiap team terdiri tiga orang. Jadi dua team akan beradu dalam satu ring," jelasnya saat di Lampung Walk, Senin (17/4).

Rezki menambahkan, kompetisi ini bagian dari rangkaian gelaran yabg dinamakan Perbasi D, meliputi three x three, coutcing clinic dan IBL allstar. "Jadi acara puncak serta final kompetisi ini besok di Saburai, dan 10 pemain IBL allstar akan datang di Bandar Lampung," ujar Rezki kepada Tribun.

Rezki pun mengungkapkan kompetisi ini bertujuan untuk menjaring bibit baru di Three x Three. "Karena pertandingan ini sudah ada di PON, tentunya kita mencari atlet baru di cabang ini untuk mewakili di ajang PON tahun depan," tukasnya.

Selanjutnya Rezki menuturkan apabila acara puncak akan dibarengi dengan pelantikan pengurus Perbasi Kota Bandar Lampung 2017-2021. "Jadi hari ini akan diambil dua tim dari 28 team yang bertanding, besok baru final Three x Three, selain itu akan ada pertandingan exibation antara IBL Allstar dengan Bandar Lampung Allstar," tandasnya.