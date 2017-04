Say No to Drugs dan Tidak Untuk Nikah Dini Lewat Lapah Mider Mider

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Forum GenRe (Generasi Berencana) Lampung, mengadakan kegiatan program Lapah Mider Mider di 20 sekolah SMK/SMK di Bandar Lampung. Program ini bertujuan menyosialisasikan kepada para remaja mengenai katakan tidak untuk menikah dini, katakan tidak untuk seks sebelum menikah, dan say no to drugs.

Ketua FGL Provinsi Lampung Tiara mengatakan, Lapah Mider Mider tersebut merupakan program yang resminya bernama Pengembangan dan Promosi Sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem) BKKBN Provinsi Lampung.

“Lapah Mider-mider ini sendiri tujuan sebenarnya mengenai sosialisasi dari program GenRe, nah didalam Generasi berencana ini terdapat substansi-subtansi yang banyak seperti program mengenai pendewasaan usia perkawinan, kependudukan dan lain-lain. Namun yang lebih inti dan sedang yang kita sosialisasikan saat ini ada tiga,yaitu katakan tidak untuk menikah dini, katakan tidak untuk seks sebelum menikah, dan katakan tidak untuk narkoba,”tuturnya.

Kegiatan ini dilakukan FGL sejak sebulan lalu dengan menyasar 20 SMK/SMA se-Bandar Lampung. Sampai saat ini sudah ada 15 sekolah yang disambangi. Di antaranya SMAN 2 Bandar Lampung dan SMA YP Unila. “Selanjutnya besok kita akan sambangi SMAN 7, lalu berikutnya pada tanggal 20 April kita ke SMAN 11, tanggal 21 April ke MAN 2, dan MAN 1 pada tanggal 26 April,”ujar Tiara.