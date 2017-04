(VIDEO) Maret Ekspor Lampung Turun 5,28 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nilai total ekspor Provinsi Lampung bulan Maret 2017 mencapai US$ 334,50 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar US$ 18,63 juta atau 5,28 persen dibandingkan Februari 2017 yang tercatat US$ 353,13 juta. Meski begitu, angka ini naik 53,11 persen bila dibandingkan dengan Maret 2016 yang tercatat US$ 218,47.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Yeane Irmaningrum menjelaskan, lima golongan barang utama ekspor Lampung Maret 2017 adalah lemak & minyak hewan/nabati; kopi, teh & rempah - rempah, batubara, olahan dari buah-buahan/sayuran; dan karet & barang dari karet.

"Tiga golongan barang utama yang mengalami kenaikan ekspor adalah batu bara sebesar 41,80 persen, olahan dari buah-buahan/sayuran naik sebesar 9,14 persen dan karet & barang dari karet naik 8,51 persen. Sebaliknya, dua golongan barang utama lainnya mengalami penurunan yaitu lemak & minyak hewan/nabati turun 14,39 persen dan kopi, teh & rempah - rempah turun 15,90 persen," jelasnya saat rilis BPS, Senin (17/4).

Adapun negara tujuan ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2017 yang paling besar adalah Belanda sebesar 13,93 persen disusul India dengan komoditas utamanya adalah batu bara sebesar 13,67 persen dan Tiongkok sebesar 12,83 persen.

Sementara itu, nilai impor Provinsi Lampung Maret 2017 mencapai US$ 248,39 juta, naik sebesar US$ 31,90 juta atau 14,73 persen dibanding Februari 2017 yang tercatat sebesar US$ 216,50 juta. Nilai ini juga naik apabila dibanding dengan nilai impor Maret 2016 sebesar US$ 169,26 juta, kenaikannya sebesar US$ 79,13 juta atau 46,75 persen.

Kenaikan impor pada bulan Maret 2017 terjadi pada tiga golongan barang utama yaitu gula dan kembang gula sebesar 448,53 persen, ampas/sisa industri makanan naik 62,24 persen dan biji - bijian berminyak naik 776,06 persen. Sebaliknya, dua golongan barang utama lainnya mengalami penurunan. Yaitu, binatang hidup sebesar 19,35 persen dan pupuk turun 54,71 persen.

"Nilai ekspor Provinsi Lampung pada bulan Maret 2017 ternyata masih lebih tinggi dari impor Maret 2017. Yang berarti bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung bulan Maret 2017 mengalami surplus sebesar US$ 86,11 juta," imbuh Yeane. (ana)