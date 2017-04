BREAKING NEWS: Direktorat Reserse Narkoba Tembak Mati Bandar Narkoba Asal Mesuji

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Genderang perang terus ditabuh memerangi peredaran narkoba di Lampung. Namun belum menyurutkan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk mebrantasnya.

Kali ini, petugas Reserse Narkoba Polda Lampung kembali menembak mati bandar narkoba bernama Miswadi, warga Sungai Badak, Mesuji. Polisi menangkap pelaku di bawah Fly Over, Way Halim, By Pass, Selasa, (18/4)

Kapolda Lampung Inspektur Jendral Sudjarno mengatakan, dari tangan pelaku polisi menyita dua paket besar dan enam paket kecil narkoba jenis sabu-sabu (SS) seberat 230 gram, satu buah timbangan digital dan 5 kg ganja yang terbungkus dalam 5 paket sedang.

Selain itu, petugas juga mengamankan satu pucuk senjata api (senpi) jenis rakitan yang masih terdapat satu butir peluru aktif dan satu buah selongsong peluru. ujar Sudjarno saat menggelar ekpose di rumah sakit Bayangkara, Selasa, (18/4)

Menurut Sudjarno, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkannya dengan timah panas. Pasalnya saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha menembak dan melukai petugas.

"Karena melakukan perlawanan aktif, terpaksa petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak pelaku dan nyawa pelaku berakhir di kamar jenazah," ungkapnya