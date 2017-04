Darmajaya Gelar Workshop dan Lomba Robotic

Laporan Reporter Tribun Lampung Andre

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer dan Teknik Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IBI Darmajaya) akan menggelar Workshop tanggal 14 hingga 16 Mei 2017.

Ketua Pelaksana Yoga mengatakan, workshop tersebut bertema IT Development II "Grow The Better Future With Technology".

Ada dua acara yang akan berlangsung dan mempunyai tujuan mengembangkan kreativitas, menumbuhkan rasa keingintahuan dan memberikan mind set kepada mahasiswa tentang teknologi saat ini terus berkembang.

"Kegiatannya ada dua. Workshop Go Open Source dan Darmajaya Robotic Competition. Untuk robotic dibuka umum, dengan ketentuan tertentu. Bisa langsung saja datang ke Darmajaya," ungkap Yoga saat diwawancara Tribun, Selasa (18/4).