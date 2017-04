Ungguli Mark Zuckerberg, Duterte Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MANILA- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menangipolling pembaca majalah Time 2017. Dia disebut sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia pada daftar 100 tokoh dunia.

Pemungutan suara (polling) diselenggarakan secara daring dan ditutup Minggu (16/4/2017) malam.

Hasilnya menunjukkan, Duterte meraih lima persen "ya". Hasil resmi selengkapnya akan diumumkan Time pada 20 April.

Majalah Time menyelenggarakan polling terhadap 100 tokoh dunia setiap tahunnya.

Tahun 2017 ini, majalah tersebut menempatkan Duterte sebagai salah satu tokoh dalam daftar 100 tokoh dunia.

Presiden berusia 72 tahun menjalankan program pemberantasan narkoba secara brutal dan keras.

Namun, dalam pemungutan suara kepada kalangan pembacanya, Duterte mengungguli tokoh favorit lainnya seperti pendiri Facebook Mark Zuckerberg, PM Kanada Justin Trudeau, Paus Fransiskus, dan pendiri Microsoft, Bill Gates. Semuanya meraih rata-rata 3 persen "ya".

Duterte menuai kritik pembela HAM terkait program antinarkoba diFilipina dengan menerapkan perintah tembak di tempat.

Laporan Reuters, Senin (17/4/2017), menyebutkan, sejauh ini sudah lebih 8.000 orang tewas dan ribuan lainnya dipenjara sebagai hasil program agresif perang melawan narkoba.

Rodrigo "Digong" Duterte juga terkenal lewat makian kontroversialnya, saat menanggapi kritik terhadap program anti narkoba serta hukuman mati di Filipina.

Presiden Filipina ini menyebut PBB sebagai "stupid" alias bego, atau mengomentari pernyataan Presiden AS saat itu, Barack Obama, dengan ungkapan "Go to Hell".

Bulan lalu ia memaki anggota perlemen Uni Eropa sebagai "son of the bitch" alias anak haram, saat mereka meminta Duterte jangan menerapkan lagi hukuman mati.

Di tahun 2016, pemuncak daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Time diduduki Bernie Sanders, tokoh politik independen dari AS.

Sementara pada tahun 2015, pembaca Time menobatkan PresidenRusia, Vladimir Putin, sebagai pemuncak daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.