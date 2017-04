Ini Dia Miliarder Baru karena Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Popularitas media sosial (medsos) terus melahirkan miliarder baru. Tak terkecuali bagi pendiri medsos berbagi foto yang sangat tersohor, Instagram.

Empat tahun setelah membuat keputusan bernilai miliaran dollar, pendiri Instagram Kevin Systrom kini berhasil masuk daftar miliarder dunia. Mengutip Forbes, Systrom melepas Instagram pada 2012 ke tangan pemilik Facebook Mark Zuckerberg.

Kala itu, transaksi penjualan Instagram diprediksi akan memberikan masa depan cerah bagi kedua belah pihak. Penjualan Instagram menghebohkan karena Facebook rela merogoh kocek sebesar 1 miliar dollar AS.

Zuckerberg membeli Instagram senilai 300 juta dollar AS secara tunai dan memberikan 23 juta saham Facebook. Padahal, saat itu Instagram masih berstatus "bayi" medsos alias baru lahir selama dua tahun.

Sebab, kendati sudah membetot perhatian konsumen, pengguna Instagram hanya 30 juta dan belum menghasilkan laba. Zuckerberg meneken kesepakatan akuisisi Instagram pada Mei 2012, tepat satu bulan sebelum Facebook menggelar penawaran saham perdana (IPO).

Saat pertama kali meluncurkan Instagram pada Oktober 2010 silam, Systrom hanya memiliki 13 pegawai. Pasca-akuisisi, Zuckerberg tetap mempertahankan Systrom sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan tetap memiliki 40 persen saham Instagram.

Di bawah kendali Systrom, Instagram pun menjadi aplikasi dengan pertumbuhan paling pesat sepanjang sejarah. Pertumbuhan pesat ini juga lahir dari keputusannya menjual sebagian besar saham Instagram kepada Facebook.

Tercatat per akhir 2016 lalu Instagram memiliki sedikitnya 600 juta pengguna. Forbes menaksir, aplikasi Instagram telah memiliki valuasi sebesar 50 miliar dollar AS.

Lewat kesuksesannya itu, kekayaan Systrom pun melesat drastis dari 280 juta dollar AS di tahun 2012 menjadi 1,24 miliar dollar AS per 17 April 2017. Dengan harta sebesar itu, Systrom sukses menduduki posisi ke-15 di daftar orang Amerika terkaya dengan usia di bawah 40 tahun.

Boleh dibilang, perjalanan Systrom menjadi kaya raya memiliki cerita unik. Bahkan, salah satu penentu nasib mujur Systrom yakni pertemuannya dengan Zuckerberg.