Unggah Foto Ini, Adik Jupe Mohon Tuhan Menyelamatkan Hidup Kakaknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Nia Anggia mengunggah foto dirinya bersama sang kakak, pedangdut Julia Perez, ke akunInstagramnya, @anggitheperez, Rabu (19/4/2017).

Dalam foto tersebut, Nia Anggia tampak mendekap Julia Perezy ang terbaring lemah di ranjang rumah sakit.

Sementara itu, judul yang ditulis Nia Anggia untuk unggahan foto tersebut cukup mengharukan.

Apa yang ditulis Nia Anggia berupa isi hati agar Tuhan mendengar doa-doanya.

Ia juga mohon agar Tuhan menyelamatkan hidup Julia Perez, sang kakak yang amat dicintai dan amat berarti baginya.

"GOD pls hear my prayers. Save her life... She's my everything," tulis Nia Anggia.

Di samping itu, ditemui beberapa saat sebelumnya pada hari yang sama, Nia Anggia bertutur mengenai kondisi Julia Perez yang saat ini semakin menurun.

"Kondisinya sekarang makin menurun hari ini. Makin ngedrop," ujar Nia Anggia ketika ditemui di RSCM, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2017).

Julia Perez juga sejak semalam telah menggunakan selang untuk membantu mendistribusikan asupan nutrisi ke tubuhnya.

"Baru semalam, tengah malam itu, dipasangin selang infus. Makannya sekarang melalui selang," tutur Nia Anggia.