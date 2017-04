Pemkab Way Kanan Gelar Festival Radin Djambat

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Pemkab Way Kanan melaksanakan Festival Radin Djambat di Lapangan Rusunawa Km 02 Blambangan Umpu, Kamis (20/4/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubenur Lampung Bachtiar Basri, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony, bupati se-Provinsi Lampung, Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Yudy Chandra Erlianto, Dandim 0427/Way Kanan Letkol Inf Uchi Chambayong, Ketua DPRD Way Kanan, Forkopimda Way Kanan, pimpinan perusahaan se-Kabupaten Way Kanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.