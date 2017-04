PS4 Slim Versi Baru, Kapasitas Hard Disk Jauh Lebih Besar, Harga Tetap Sama

TRIBUNLMAPUNG.CO.ID - Sony telah meningkatkan kapasitas hard disk internal konsol Playstation (PS) 4 hingga dua kali lipat. Hal menarik dari pembaruan ini adalah harga banderolnya yang tidak berubah.

Sebelumnya, Sony merilis PS 4 Slim dengan penyimpanan berkapasitas 500 GB dan banderol harga 300 dollar AS atau sekitar Rp 3,9 juta. Pada peningkatan kali ini, kapasitas hard disk tersebut ditingkatkan menjadi 1 TB.

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari The Verge, Kamis (20/4/2017), meski kapasitas hard disk ditingkatkan, perusahaan asalJepang itu membanderol PS 4 Slim dengan harga yang sama, yakni 300 dollar AS.

Sebagai gambaran, pesaingnya, yakni Microsoft Xbox One S dibanderol 300 dollar AS untuk konsol berkapasitas 500 GB. Bila pengguna ingin mendapatkan kapasitas lebih besar, yakni 1 TB, maka harus membayar 350 dollar AS atau sekitar Rp 4,6 juta.

Meski begitu, harga dan versi dengan kapasitas lebih besar itu baru akan berlaku di AS. Belum ada kabar, kapan Indonesia akan kebagian PS4 Slim berkapasitas lebih besar. Harganya pun masih belum diketahui untuk pasaran Indonesia.

Rencananya Sony akan mulai mengedarkan PS 4 Slim dengan kapasitas 1 TB itu di bulan April 2017. Beberapa peritel yang sudah ada dalam daftar antara lain Amazon, Best Buy, dan GameStop.

Sekadar diketahui, konsol kelas tertinggi buatan Sony adalah PS 4 Pro dengan banderol harga 400 dollar AS atau sekitar Rp 5,3 juta. Ini merupakan konsol yang diluncurkan bersamaan dengan PS 4 Slim pada akhir 2016 lalu.

PS 4 Pro mengusung hardware yang lebih kuat serta mendukung game dan film dalam resolusi 4K. Bahkan pemain game yang memakai televisi 1080p pun bisa merasakan peningkatan kinerja yang signifikan pada konsol ini.

Penulis: Yoga Hastyadi Widiartanto