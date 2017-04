Tak Banyak yang Tahu, Geng Sosialita Nia Ramadhani Lakukan Ini untuk Jupe

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Galuh Palupi Swastyastu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejak semalam, kabar buruk soal kondisi terbaru Julia Perez mendominasi pemberitaan.

Jupe memang dikabarkan tengah drop dan kritis.

Kabar tersebut disampaikan sendiri oleh adik Jupe, Nia Anggia melalui postingan di akun Instagramnya.

Dalam foto yang baru diunggahnya itu, Nia terlihat mendekap tubuh sang kakak yang tampak terpejam.

Terlihat kondisi Jupe benar-benar membuat hati miris dan ngilu.

Wajahnya yang pucat dipasangi dengan selang yang terhubung ke hidungnya.

Pipi dan tubuhnya tampak sangat kurus.

Nia pun membuat caption mengharukan berisi doa agar Tuhan melindungi kakaknya.

"GOD pls hear my prayers Save her life... She's my everything," tulis Nia Anggia melengkapi postingan tersebut.