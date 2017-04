Netizen Jadi Berdebat Gara-gara Nikita Mirzani Unggah Foto Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis sensual Nikita Mirzani membuat netizen "sibuk" berkomentar panjang lebar.

Penyebabnya karena unggahan foto Nikita di akun Instagram pribadi yang terverifikasi @nikitamirzanimawardi_17.

Sepintas, foto yang diunggah satu hari lalu itu tidak ada yang aneh.

Di foto itu tertulis, lokasi di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center.

Nikita menggunakan gaun warna pink, dengan belahan dada cukup lebar.

Di sebelahnya, seorang wanita yang disebutkan bernama Dj Devina, sedang mencium pipi artis tersebut.

Pose dan gaun yang digunakan Nikita banyak mengundang komentar netizen.

Nikita menulis keterangan fotonya, "It was always feel great to sing and dance with you all party people, thankyou for having me and @djdevina on stage tonight at boshejogja! Fantasy tour will come to your city soon. Goodnite #nikitamirzani #livePA #nikitamirzanixdjdevina #boshejogja #fantasytour."

Sejak diunggah, foto tersebut disukai lebih dari 26 ribu netizen.

Ribuan komentar pun meluncur ke akun Instagram Nikita.

Tak hanya komentar, antarnetizen pun sampai berdebat gara-gara foto tersebut.

Hal itu misalnya dikatakan pemilik akun @venand_bracho kepada @fatimah_nurhayatti01, "suka suka dialah. Hidup2 dia. Mending kmu jaga mulut, biar sesuai sama kepala yang udh di tutup hijab suci."

Namun, ada pula netizen yang mengomentari foto tersebut.

Satunya pemilik akun @nitha_lexa92, "Romantic ya knpa gak pacaran aja."

@rendyramadan7984, "Sukses terus ka,buat acara-acara nya.. semangat terus..."