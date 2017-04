Polisi, TNI, Pemda Way Kanan Olahraga Bersama HUT Bhayangkara ke-71

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Memeriahkan rangkaian Hut bhayangkara ke 71 dan Hut kabupaten Way Kanan ke-18, anggota Polres Way Kanan, anggota TNI kodim 0427-wk dan pemda Kabupaten Way Kanan di Lapangan rumah susun warga Blambangan umpu mengikuti olahraga bersama bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten Way Kanan, Jumat (22/4).

Tampak hadir mengikuti kegiatan tersebut Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Komandan Kodim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, Wakil bupati Way kanan, ketua DPRD way kanan, Forkopimda way kanan, pejabat utama polres way kanan, kapolsek jajaran, bhayangkari polres way kanan, PWI way kanan dan masyarakat sekitar blambangan umpu.

Dalam kegiatan olahraga bersama tersebut dalam sambutan bupati way kanan, Raden Adipati Surya mengajak perserta untuk menjaga pola hidup sehat dan rutin berolahraga, karena sangat penting bagi kesehatan.

Kapolres way kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto, mengatakan hal ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati HUT Bhayangkara ke 71 dan Hut kabupaten way kanan ke-18, dengan saling bertemu pada olah raga bersama akan menjalin silaturahmi antar Polri-TNI , Pemda way kanan sehingga dapat membangun kemitraan dengan baik. cara keakraban diisi dengan kegiatan olah raga berupa senam aerobik, nampak terlihat rasa kebersamaan dan keakraban antara anggota terutama saat melakukan senam bersama mengikuti gerakan instruktur senam di atas panggung. serta dilanjutkan dengan makan pagi bersama, hiburan dan pengundian door prize, “ujar Kapolres.

Pada kesempatan itu, forkopimda membagi pengundian hadiah utama, kapolres way kanan, bupati way kanan, forkompinda dan peserta yang hadir berkesempatan menandatangi berita acara way kanan menolak kekerasan tarhadap perempuan dan anak .

Rangkaian acara Olah Raga Bersama, meliputi senam aerobik bersama dan selesainya dilanjutkan menikmati makanan yang sudah disiapkan dan pemberian hadiah dilanjutkan dengan lomba memasak nasi goreng oleh bupati way kanan, kapolres way kanan sampai rombongan forkopimda kabupaten way kanan. Kegiatan selesai pukul 11.00 WIB, berjalan dengan tertib, lancar dan penuh rasa kekeluargaan