Ternyata, Kubis Miliki Kandungan Vitamin C Lebih Tinggi dari Jeruk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi kita memerlukan vitamin C. Kebutuhan harian vitamin C kita sebanyak 75 mg dan biasanya didapat melalui asupan buah dan sayur.

Buah yang dikenal dengan kandungan vitamin C tinggi biasanya adalah jeruk. Dalam sebuah jeruk terdapat sekitar 75 mg vitamin C, yang artinya dapat memenuhi kebutuhan harian kita. Selain itu jeruk juga mengandung folat, serat, dan antioksidan.

Tapi ternyata selain jeruk ada buah dan sayur yang bahkan lebih tinggi kandungan vitamin C-nya. Apa saja, ya?



1. Cabai

Setengah cangkir cabai cincang atau potong dadu memberikan 107,8 mg vitamin C. Peneliti dari University of Buffalo menemukan bahwa capsaicin, senyawa yang membuat cabai memiliki sensasi panas, dapat membantu meringankan nyeri sendi dan otot.



2. Paprika Merah

Masih termasuk dalam keluarga cabai, secangkir paprika merah cincang mengandung hampir tiga kali lebih banyak vitamin C daripada jeruk, yaitu sekitar 190 mg. Paprika merah juga merupakan sumber vitamin A yang menjaga kesehatan mata.

3. Paprika Hijau

Secangkir paprika hijau cincang mengandung 120 mg vitamin C. Itu masih lebih dari 200% kebutuhan harian yang direkomendasikan. Paprika hijau juga merupakan sumber serat yang baik untuk pencernaan.

4.Kubis

Kubis mengandung dua kali rekomendasi harian vitamin A dan tujuh kali vitamin K. Satu cangkir kubis menyediakan 80,4 mg vitamin C. Kubis juga memiliki kandungan mineral dan asam lemak.



5.Brokoli

Sayuran ini menyediakan 132 mg vitamin C, serat, dan 30 kalori per porsi. Penelitian menunjukkan brokoli memiliki sifat mencegah kanker.



6.Pepaya

Tidak banyak yang suka mengonsumsi buah pepaya karena aromanya yang khas. Penelitian menunjukkan bahwa makan pepaya dapat membantu membersihkan sinus, mencerahkan kulit, dan memperkuat tulang. Satu porsi atau satu cangkir papaya memberikan 88,3 mg vitamin C.



7.Stroberi

Secangkir superfruit ini mengandung 84,7 mg vitamin C, folat, dan senyawa lain untuk meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat yang tak terduga dari stroberi? Membantu memutihkan gigi secara alami.



8. Kembang Kol

Kembang kol adalah jenis sayuran yang cocok untuk dikukus. Satu porsi kembang kol memiliki kandungan 127,7 mg vitamin C, ditambah 5 gram serat, dan 5 gram protein.



9. Kubis Brussel

Ini kubis kecil yang sarat dengan fitonutrien pencegah kanker, serat, serta 74,8 mg vitamin C.

10. Nanas

Selain mengandung 78,9 mg vitamin C, nanas mengandung bromelain, enzim pencernaan yang membantu memecah makanan dan mengurangi kembung. Bromelain juga bertindak sebagai anti-inflamasi alami yang dapat membantu pulih lebih cepat setelah berolahraga.



11. Kiwi

Dua buah kiwi menawarkan 137,2 mg vitamin C. Buah kiwi juga kaya kalium.



12. Mangga

Buah tropis ini ternyata sangat sehat dan memiliki kandungan 122,3 mg vitamin C. Mangga juga merupakan sumber vitamin A yang baik.