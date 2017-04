(VIDEO) Kuliner Romantis The Magnolia Floral Cafe

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyantap makanan sembari memandangi indahnya bunga. Kedua hal itu bisa Anda dapatkan di The Magnolia Floral Café.

Salah satu kafé di Bandar Lampung yang berdiri sejak Juni 2016 lalu ini mengusung konsep interior yang sangat apik dengan hiasan bunga-bunga yang tersusun cantik di setiap sudut ruangan. Tak salah jika Anda mengunjunginya saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rawa Laut, Bandar Lampung.

Berawal dari kegemaran sang pemilik pada dunia kuliner dan desain, sehingga tercetuslah untuk membuka usaha kuliner dengan konsep ritel florist/ home decor sebagai ciri khas dari kafé miliknya.

Selain menyajikan makanan lezat, bunga-bunga yang terpampang indah di sini juga dapat Anda beli, tentunya dengan harga yang terjangkau. Tak hanya bunga artificial tapi bunga hidup pun dapat Anda dapatkan.

Soal makanan, saat ini The Magnolia sedang mengadakan promo January Lunch Set. Dimana hanya dengan Rp45 ribu, Anda bias mendapatkan makanan dan minuman dengan beberapa pilihan. "Kami lagi ada promo khusus. Cuma Rp 45 ribu, bisa dapat satu makanan dan satu minuman.Pilihan menunya ada green chilli fettuccini, nasi bulgogi, ayam rica-rica, smoked beefmac and cheese, dan salt and pepper do," ujar Manajer The Magnolia Floral Café, Yuliana, Sabtu (22/04)

Untuk minumannya, ada iced lemon tea, iced ychee tea, iced apple tea ced latte, iced black coffee, iced cappuccino, red and yellow slush blackcurrant fizz dan mineral water. imbuh pria 27 tahun ini. Erick tak menapik jika usaha kafé sudah menjamur di Bandar Lampung.

Namun, pihaknya meyakini jika The Magnolia memiliki ciri khas tersendiri, seperti suasana yang nyaman layaknya di rumah, hiasan-hiasan bunga yang menarik, dan menjadi kafé yang tak hanya menjual makanan tetapi juga menjual beragam bunga yang cantik. Terlepas dari itu, kafé yang tak jauh dari beberapa sekolah ini juga mengutamakan kualitas makanan. Kafé ini juga memanfaatkan ruangan di lantai dua untuk para pengunjung yang ingin mengadakan event secara privat.

Meski belum genap setahun, namun animo masyarakat untuk mengunjungi kafé ini cukup bagus, berkat promosi yang dilakukan melalui media social dan radio. "Kafé buka pukul 09.00-22.00 WIB. Kami juga berencana menghadirkan promo-promo," katanya.

Salah satu minuman enak yang disuguhkan kepada tribun adalah red & yellow slush . Jadi campuran antara mangga dan buah naga. ini membuat pandangan mata sangat menarik akan tampilanya. Rasanya segar seperti habis disiram air dan didominasi rasa manis. Untuk makananya adalah green chili fettucinni with grilled prawn.

Buat yang suka pedas , boleh nih dicobain Enak juga loh makan nya pedes pedes cabe ijo gitu , semua lunch set menu harga nya Cuma Rp.45.000 kamu udah dapet makanan sama minumnya.