Ahok Kalah, Ernest Prakasa Mau Pindah ke Luar Negeri? Jawabannya Mengejutkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Komika sekaligus komedian,Ernest Prakasa, membuat netizen terkejut.

Merebak kabar menyebutkan bahwa Ernest akan berpindah kewarganegaraan.

Hal ini bermula dari akun twitter milik Ernest dan teman-temannya.

Mereka tampak membicarakan rencana pindah warga negara.

“2019 persiapan pindah warga negara gaes...,” tulis akun Twitter @nyopus.

Belum diketahui apa sebabnya sampai Ernest dan kawan-kawannya sampai berkicau seperti itu.

Cuitan ini memancing ernest untuk ikut berkomentar.

Ia mengaku memikirkan hal serupa.

"I am seriously looking into this sejak bbrp bulan terakhir," balas Ernest.

Terus kira-kira negara mana ya yang akan dipilih oleh produser film Cek Toko Sebelah ini?