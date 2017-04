Bagimana Cara untuk Perpanjangan E-KTP?

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepada Yth Disdukcapil Bandar Lampung. Saya ingin bertanya bagaimana cara perpanjangan E-KTP saat ini? Terima kasih atas penjelasannya.

Pengirim: +6281379899xxx

Tidak Perlu Lakukan Perpanjangan

Kami jelaskan bahwa masa berlaku e-KTP yang akan habis misal di tahun 2016 / 2017 sama halnya berlaku seumur hidup sehingga tidak perlu lagi dilakukan perpanjangan.

Kecuali, jika ada perubahan data pada e-KTP tersebut misal perubahan alamat tempat tinggal, status dan lainnya.

Ketentuan tersebut sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam undang - undang tersebut dijelaskan bahwa:

- Masa berlaku e-KTP semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

- E-KTPyang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

A Zainuddin

Kepala Disdukcapil Bandar Lampung