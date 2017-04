Pemkab Lampura Beri Bantuan 265 Tempat Ibadah pada 2017

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pemkab Lampung Utara (Lampura) memberikan bantuan buat 265 tempat ibadah pada 2017.

Setiap tempat ibadah mendapat bantuan sebesar Rp 5 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Sosial, Trisno, Minggu (23/4/2017).

Selain tempat ibadah, bantuan juga diberikan ke majelis taklim, pondok pesantren, guru mengaji, dan kegiatan pengajian di desa.

BACA JUGA: Nenek 70 Tahun Rela Berkostum Minnie Mouse di Bawah Terik Matahari, Alasannya Mengharukan

"Ada 187 majelis taklim kami bantu Rp 2 juta per majelis, 60 pondok pesantren kami bantu Rp 10 juta per pondok, Guru Ngaji Rp 2 juta per orang untuk 4 orang setiap desa, dan untuk kegiatan pengajian di desa kami bantu Rp 1 juta," ujarnya.