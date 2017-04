EG Bawa Kabur Genset Warga yang Tergeletak di Dapur

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

Kapolres Waykanan AKBP Yudy Chandra Erlianto melalui Kasat reskrim AKP Sugandhi Satria Nugraha menerangkan penangkapan EG berdasarkan laporan korban an. Sukiman, (45) warga Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada Rabu (19/4).

Kejadian bermula pada hari rabu tanggal 19 april 2017 sekira pukul 09.00 wib, pelaku EG mendatangi rumah korban, Sukiman yang pada saat itu hanya ada anak korban. kemudian modus pelaku EG mengajak bermain dengan anak korban Kiki keluar rumah.

Tanpa curiga karena memang berteman namun perbuatan ini dilakukan untuk melancarkan aksinya bersama rekan pelaku inisial AI, selanjutnya pelaku AI (21) warga kampung bumi ratu kecamatan Blambangan Umpu (masih DPO) melihat rekannya pergi bersama korban, Ia langsung masuk mengambil satu unit mesin generator atau genset yang berada di dapur rumah korban.

Setelah selesai tersangka EG pulang bersama anak korban dan langsung berpamitan pulang, sekira pukul 14.00 WIB korban pulang kerumah dan melihat mesin generator atau jenset warna merah - hitam sudah tidak ada lagi. setelah korban melaporkan kejadian yang dialami.

Polisi melalui tim satgas anti c3 polres way kanan melakukan penyelidikan dan meminta keterangan. Pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada di kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu kemudian tim langsung menuju kelokasi dan berhasil mengamankan pelaku EG berhasil ditangkap oleh satgas anti C3 polres way kanan tanpa perlawanan. "EG ditangkap pada waktu bersembunyi di rumah tetangganya berada di kampung sidoarjo kecamatan blambangan umpu way kanan," katanya, Senin (24/4).

Saat diamankan, polisi juga menyita berikut barang bukti berupa satu unit generator ditemukan di rumah EG, sedangkan rekan pelaku inisial AI berhasil melarikan diri kini menjadi daftar pencarian orang (DPO) polres way kanan dan polsek jajaran, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke polres way kanan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sugandhi menerangkan EG akan dijerat pasal 363 kuhp tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun‎. (ang)

