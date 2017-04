Mewahnya Gaun Nia Ramadhani dan Putrinya di Insert Fashion Award 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Minggu (24/4/2017), ajang bergengsi Insert Fashion Award 2017 diselenggarakan oleh Trans TV Corporation.

Berbagai kategori penghargaan diberikan untuk gaya berbusana selebriti di layar kaca.

Salah satu di antaranya The Most Fashionable Mom and Kids.

Mengalahkan dua pasangan lain, Nia Ramadhani dan Mikhayla Zalindra Bakrie memengkan kategori tersebut.

Nia dan Mikha berhasil unggul dari pasangan ibu-anak Jessica Iskandar - El Barack, dan Jennifer Bachdim - Kiyomi Bachdim.

Pasangan ibu dan anak ini memang sangat kompak dalam kesehariannya.

Tak hanya beraktivitas, keduanya juga dikenal sebagai pasangan ibu anak yang fashionable dalam berbusana.

Gaya Mikha yang ceria dan menggemaskan tak jarang membuat netter gemas.

Meski masih berusia 4 tahun, Mikha sering meggunakan baju yang tak kalah cantik dengan anak dewasa.

Kekompakan Nia dan Mikha ini semakin terlihat pada IFA tadi malam.