Perayaan Ulang Tahun Anak Anies Baswedan Bikin Melongo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Keluaraga Anies Baswedan, menjadi sorotan saat dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Terlebih, pada tanggal (19/4/2017) dirinya dinyatakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang baru, berdasarkan hasil quick count.

Pernikahnnya dengan Fery Farhati pada tanggal 11 Mei 1996 silam, telah dikaruniai 4 orang anak.

Mutiara Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim Baswedan, itulah keempat nama anak mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-26.

Istri Anies Baswedan, Fery Farhati mengunggah foto di akun media sosial Instagram @fery.farhati.

Dalam foto itu terlihat sedang melakukan video call dengan anak keduanya.

"I have a son that I carry in my heart" tulis Fery.

Perayaan ulang tahun anak Anies Baswedan hanya dilakukan lewat video call.

Pasalnya, saat ini Mikail Baswedan berada di luar negeri.

Mikail tengah berada di India, menjalankan pertukaran pelajar.