Bunga untuk Ahok-Djarot: dari Best Governor hingga Gagal Move On

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI JakartaDjarot Saiful Hidayat berisi berbagai pesan dari para pendukung mereka.

Pesan tersebut bersifat penghiburan untuk Ahok dan Djarot yang kalah dalam Pilkada DKI 2017. Ada juga yang berisi curhat dari para pendukung.

"Terima kasih pak ahok atas kerja kerasnya selama ini. Anda lah pemimpin sejati. We love you and we will miss you. Dari kami yang belum bisa move on," tulis sebuah karangan bunga tersebut.

Karangan bunga lain diisi tulisan bahwa Ahok dan Djarot adalah pahlawan untuk Jakarta.

Ada juga karangan bunga yang meminta Ahok- Djarot tetap tegar dan tersenyum. Bahkan ada juga karangan bunga yang menyebut Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta yang terbaik.

"God always bless you Pak Ahok dan Pak Djarot. Thank you for everything. You are the best governor we ever had. Dari Cupuers yang gagal move on," tulis karangan bunga tersebut.

Karangan bunga sudah berdatangan di Balai Kota DKI sejak pekan lalu. Jumlahnya semakin bertambah setiap harinya. Melalui karangan bunga, para pendukung menyampaikan rasa bangga mereka terhadapAhok dan Djarot.

"Pak Ahok dan Pak Djarot. You are the true winner. God bless you," tulis karangan bunga yang lain.

