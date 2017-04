Pemkab Way Kanan Gelar Pesta Rakyat Rembug Tani

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BARADATU - Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar pesta rakyat rembug tani jaya menuju petani maju di lapangan semarang kampung bhakti negara kecamatan Baradatu kabupaten way kanan, Sabtu (23/4).

Kegiatan dihadiri oleh Sekretariat daerah provinsi lampung, Bupati way Kanan Raden Adipati Surya, kapolres way kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto, Komandan Kodim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, Kapolsek baradatu, kasat intel polres way kanan, Ketua KTNA Prov Lampung, Kadis Pertanian Kab. Way Kanan, DPW Perhiptani lampung, Forkopimda way kanan, mahasiswa polinela Bandar lampung serta tamu undangan kurang lebih 100 orang.

Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya dalam sambutannya mengucapkan terimaksih telah diselenggarakan kegiatan remuk tani, agar dengan adanya kegiatan ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan inovasi baru kepada masyarakat di bidang pertanian serta dapat di terapkan oleh petani sehingga menjadi instrumen terciptanya sumber daya manusia dan pembangunan di kabupaten way kanan," katanya dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Selasa (25/4).

Kapolres way kanan menambahkan serta memberikan dukungan kepada masyarakat dengan adanya kegiatan remug tani yang menjadikan petani maju sangatlah bermanfaat untuk mendapatkan informasi terkait sehingga dapat meningkatkan ketahananpangan dibidang pertanian yang mendorong petani menjadi maju dan makmur di kabupaten way kanan‎. (ang)