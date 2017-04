Tak Bisa Bertemu Anak, Tsania Marwa Minta Bantuan KPAI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perceraian Tsania Marwa dan Atalarik Syach rupanya juga berimbas kepada anak-anak mereka.

Sebulan terakhir, Tsania tak bisa bertemu anaknya hingga harus meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Hal itu diungkapkan pengacara Tsania Marwa, Hamdan saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (25/4).



Padahal sebelumnya, Tsania sudah datang ke rumah Atalarik Syach di Cibinong, Bogor, untuk menemui anaknya namun justru tak diperbolehkan masuk

"Untuk melihat anak anaknya kita minta bantuan KPAI dengan memasukan formulir pengaduan kami berharap besok bisa diproses," ujar pengacara Tsania, Hamdan.

Berkas pengaduan Tsania Marwa sendiri sudah masuk sejak Kamis (20/4) kemarin.

Meski harus bertikai dengan Atalarik Syach, Tsania menginginkan psikis anak-anaknya tetap baik.



"Yang terpenting usaha kami yang terbaik bagi anak atau the best interest of the child sekalipun orangtua mereka bersengketa," tutur Hamdan.