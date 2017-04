(VIDEO) Ratusan Karangan Bunga Berisi Tulisan Nyeleneh di Balai Kota DKI, Dari Kami yang Patah Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ratusan karangan bunga yang dikirimkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, memperlihatkan tulisan yang mengungkapkan isi hati 'menggelitik', dari para pendukung Ahok-Djarot.

Pantauan Tribunnews, tulisan-tulisan pada karangan bunga yang menghiasi setiap sudut Balai Kota DKI Jakarta, yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017), bernada "baper" alias bawa perasaan, dan membuat sejumlah orang yang melihatnya tertawa.

Tidak hanya itu, sang gubernur yang tiba di Balai Kota usai menjalani sidang ke-21 kasus dugaan penistaan agama, dengan agenda pembacaan pledoi pun, terlihat tersenyum melihat begitu banyak penghargaan terhadap dirinya dan wakilnya, melalui karangan bunga.

Beberapa karangan bunga pun sempat membuat Tribunnews tertarik.

Pasalnya, ungkapan hati para pendukung mantan Bupati Belitung Timur serta mantan Wali Kota Blitar itu dituliskan nyeleneh.

Seakan, mereka tidak rela pasangan cagub idola mereka kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Karangan bunga itu, antara lain bertuliskan Thanks Pak Ahok dan Pak Djarot, We Love You, Jangan Kasih Kendor, Semangat!.

Kemudian, karangan bunga lainnya tidak kalah menggelitik.

Karangan bunga itu bertuliskan Terima Kasih Pak Ahok-Djarot, Atas Peluh Keringat yang Tercurah buat Jakarta, dari Kami yang Patah Hati, Ditinggal saat Lagi Sayang-Sayangnya.

Ada juga karangan bunga lainnya bertuliskan Terima Kasih Pak Ahok atas Kerja Kerasnya Selama Ini, Anda lah Pemimpin Sejati, We Love You and We will Miss You, dari Kami yang Belum Bisa Move On.

Hingga berita ini ditulis, mobil yang membawa karangan bunga pesanan para pendukung untuk Ahok-Djarot, masih terus berdatangan.

Liputannya, lihat dalam tayangan video di atas.