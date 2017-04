Lagi Ramai di Twitter 'Gombalin' Ahok, Kicauannya Sunggah Tak Disangka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Meski kalah dalam Pilgub DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya sulit bikin para netizen 'move on'.

Hal ini terbukti dari membludaknya karangan bunga dari warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang ditujukan untuk pria yang karib disapa Ahok tersebut.

Dalam sekejap, Balai Kota pun disulap menjadi taman bunga.

Tak hanya itu, tulisan-tulisan yang tertera di karangan bunga tersebut pun tak kalah unik.

Salah satunya karangan bunga yang dikirim oleh Pelangi Baking Centre.

Papan karangan bunga yang didominasi warna hitam dan tampak ada sebuah hati berwarna merah yang retak, seolah menandakan sang pengirim merupakan pendukung yang memang tengah patah hati.

Tulisan yang ada dalam karangan bunga berukuran besar yang diletakkan di sisi jalan sebelah kanan depan pendopo Balai Kota itu pun menyiratkan kesedihan pendukung Ahok-Djarot.

Karangan bunga tersebut bertuliskan 'Thank You Pak Basuki dan Pak Djarot, Hati Nggak Berdarah tapi Sakit, Kami Patah Hati, We Love You'.

Karangan bunga dari pendukung 'baper' Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menghiasi halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017) pagi. (Fitri Wulandari) ()

Nah, itu baru 'gombalan' untuk Ahok di dunia nyata.

Di dunia maya, khususnya di media sosial, para netizen terutama di Twitter ramai-ramai menuliskan status gombal yang ditujukan untuk Ahok.