(VIDEO) Ketua DPRD-uBand Nyanyikan "Kolam Susu"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komunitas Penggemar Koes Plus (KPKP) Lampung resmi mendeklarasikam diri pada Selasa (25/4) malam. Gelaran yang dikemas dalam acaa soft opening tersebut diadakan di Babe Cafe and Resto Jalan Arif Rahman Hakim dan dimeriahkan ratusan pengunjung.

Sejak sekitar pukul 20.00WIB, uBand Plus (group band dari Komunitas Penggemar Koes Plus Lampung) menghibur dengan lagu-lagu jadul dari band legendaris tahun 60-an tersebut. Sebut saja, lagu Andaikan Kau Datang, Nusantara 5, Tul jaenak, Rata-rata, dan banyak lagi.

Istimewanya Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal yang juga sebagai pelindung Komunitas Penggemar Koes Plus Lampung ikut unjuk kebolehan. Ia turut larut gembira dengan menikmati dendangan para pemusik. Tanpa canggung dirinya pun ikut naik ke atas panggung dan menyumbangkan suara emasnya bersama uBand Plus dengan menyanyikan lagu koes plus yang berjudul Kolam Susu.

Dedi mengatakan, dirinya sejak dulu memang sangat menggemari Band asal tahun 60-an tersebut. "Band-band legendaris yang saya sukai itu ada Godbless, Iwan Fals, dan Koes Plus. Saya rasa lirik-lirik lagu koes plus ini sarat makna. Banyak pesan moral yang disampaikan oleh Koes Plus melalui lagu-lagunya. Salah satu lagu favorit saya itu judulnya "Kembali," tutur Dedi.

Bambang, vokalis uBandplus sekaligus ketua sementara komunitas penggemar Koes Plus Lampung menceritakan bahwa pada saat sang personil legendaris Koes Plus, Yon Koeswoyo berkunjung ke Lampung, dirinya mendengar sebuah nada dering atau ringtone lagu Koes Plus yang dibawakan oleh uBandplus. "Saat nada dering itu berbunyi, mas Yon kaget suara saya mirip sekali dengan suaranya," tutur Bambang.

uBandplus saat ini aktif menghibur masyarakat baik dengan mengadakan semacam pagelaran musik maupun menerima panggilan job untuk menghibur segala acara seperti undangan pesta perkawinan, serta hajatan lainnya. Untuk komunitasnya sendiri, KPKP Lampung saat ini beranggotan seratusan orang yang tersebar di Lampung, mulai dari remaja sampai lanjut usia.(hru/yga)