Banjir Cashback di Chandra Electronic Fair

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Bandar Lampung tidak henti-hentinya menggulirkan promo menarik. Kali ini, Chandra Superstore menghadirkan banyak promo lewat even Electronic Fair yang diadakan dari tanggal 25 April - 7 Mei 2017 dengan berbagai produk menarik mulai dari SHARP, Samsung, Panasonic dan LG.

Staf Promosi Chandra Afrida menjelaskan, beberapa promo di program ini antara lain produk Samsung TV LED 49KU6300 dapat cashback 20% plus voucher belanja Chandra Rp 1 juta. Samsung TV LED 55KU6000 dapat cashback 25% plus voucher belanja Chandra Rp 1 juta, Samsung TV LED 65KU600 cashback 20% plus voucher belanja Rp 1 juta dan Samsung TV LED 5KS9000 cashback 20% plus voucher belanja Rp 1 juta.

"Kemudian, ada voucher belanja Chandra Rp 1 juta untuk produk LG GC-M 247 UGU, LG TV LED 70 UH 635, LG LED TV 55 B 67, dan mesin cuci LG F.2721STW. Lalu, ada juga voucher belanja Chandra Rp 1 juta untuk kulkas SHARP SJ-IF 90PB, kulkas SHARP SJ-IP861B, dan SHARP Smart TV LED 50 LE 580X," jelasnya kepada Tribun, Kamis (27/4).

Kemudian, voucher belanja Chandra Rp 1 juta untuk Panasonic Kulkas NRF 510GT, Free alat masak Maxim untuk Panasonic LED 60 D 306, dan voucher belanja Chandra Rp 1 juta untuk Panasonic LED 49 DX 650.