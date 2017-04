Lestarikan Budaya dengan Pemberian Penyimbang Marga Kehormatan Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.iD, BLAMBANGAN UMPU - Pemkab Way Kanan melaksanakan upacara adat Lampung Begawi penganugerahan Penyimbang Marga kehormatan di Gedung Serba Guna Way Kanan, Kamis (27/4). Upacara itu bagian dari memperingati HUT Ke-18 Way Kanan. h

Begawi merupakan proses pengambilan kedudukan kepenyimbangan dalam adat Lampung lima kebuayan. Upacara tersebut bertujuan untuk melestarikan tradisi-budaya dan memberikan kehormatan kepada seseorang yang dianggap pantas atau berjasa kepada masyarakat di tanah Sang Bumi Rua Jurai, terutama di Way Kanan.

Hadir dalam acara itu Bupati Raden Adipati, Kapolres KBP Yudy Chandra Erlianto, Komandan Kodim 0427 Letkol Inf. Uchi Cambayong, Ketua MPAL Way Kanan, penyimpang adat pemuka way kanan, dan lainnya.