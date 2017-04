Nikmati Kurma Hijra Harga Spesial, Berikut Daftar Barang Promo di Hypermart Lampung Pekan Ini

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hypermart Lampung menghadirkan promo dan produk yang selalu segar untuk konsumen setiap harinya.

Tidak hanya itu, Hypermart kini juga semakin memanjakan konsumen melalui promo turun harga, untuk lebih dari 5.000 produknya.

Manager Opening Hypermart Lampung, Abdul Rohman menjelaskan, untuk minggu ini, Hypermart menghadirkan banyak produk segar dengan harga menarik, khususnya di area fresh.

Kurma Hijra dibanderol Rp 63.900 untuk ukuran 500 gram, dan Rp 33.500 untuk ukuran 300 gram.

"Ini persiapan menuju bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Selain itu, kami juga ada nanas madu premium Rp 26.000 per pieces, ayam broiler Rp 25.900 per ekor. Hypermart Lampung juga mendatangkan buah plum merah segar, seharga Rp 59.900 per kilogram," jelasnya, Kamis (27/4/2017).

Masih di area fresh, ada diskon 20% untuk Fiesta Cheese 123, Delistripe, dan Fiesta Stikie 500 gram.

Diskon 10% untuk Belfoods Royals, drummies, stick, hot spicy 500 gram.

Kemudian, diskon 25% untuk Hato nugget pack 500 gram all variant.

Dari area groceries ada promo Coca Cola, Sprite, dan Fanta pet ukuran 1500 ml sebesar Rp 10.200.